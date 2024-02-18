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Транспортной милиции Беларуси 105 лет

Сотни железнодорожных станций и остановок, депо, переезды и аэропорты. А начиналось все, по сути, с небольшого дорожного отдела. Сегодня 105 лет транспортной милиции. Благодаря наработанным профессиональным навыкам и техническому прогрессу преступность на стальных и воздушных магистралях снижается - тенденция последних десяти лет. У них широкий спектр задач: от проверки документов, обеспечения сохранности багажа и безопасности пассажиров до банальной помощи тем, кто сбился с пути. Большое подспорье в поимке преступников, а также нарушителей и оборудование. На вокзале в Минске за пассажирами наблюдают более полутысячи камер.


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Благодаря современным техническим средствам и системам видеонаблюдения мы сегодня раскрываем практически все преступления, совершенные на станции "Минск-Пассажирский". Например, из почти 60 краж кражи в основном не раскрыты только в поездах региональных линий эконом-класса, которые еще не все оборудованы системами видеонаблюдения. Но работа в этом направлении продолжается. Мы активно сотрудничаем с Белорусской железной дорогой.
Геннадий Завацкий, начальник Минского ОВД на транспорте

В минувшем году на объектах железной дороги и воздушного транспорта страны было совершено примерно полтысячи преступлений. Больше половины из них кражи, рассказали в МВД.

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