Транспортной милиции Беларуси 105 лет

Благодаря современным техническим средствам и системам видеонаблюдения мы сегодня раскрываем практически все преступления, совершенные на станции "Минск-Пассажирский". Например, из почти 60 краж кражи в основном не раскрыты только в поездах региональных линий эконом-класса, которые еще не все оборудованы системами видеонаблюдения. Но работа в этом направлении продолжается. Мы активно сотрудничаем с Белорусской железной дорогой.

Геннадий Завацкий, начальник Минского ОВД на транспорте