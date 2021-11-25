Очевидно, то, что творят поляки, бьет не только по беззащитным беженцам, транспортный коллапс возник во многих европейских пунктах пропуска. По данным Госпогранкомитета Беларуси, за прошедшие сутки только 3 из 9 выполнили двусторонние договоренности. В связи с этим в Евросоюз проследовало лишь 76 % фур от установленной нормы.





Польша игнорирует двусторонние договоренности

При этом белорусская сторона готова оформлять гораздо больше автомобилей, чем принимает, например, та же Польша. Для понимания, в "Берестовице-Бобровниках" на 18:00 очередь из более чем 280 большегрузов на выезд, в "Козловичах" - 270 машин.

КПП "Кузница Белостоцкая" с 9 ноября закрыт в одностороннем порядке