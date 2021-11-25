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Транспортный коллапс возник во многих европейских пунктах пропуска
Очевидно, то, что творят поляки, бьет не только по беззащитным беженцам, транспортный коллапс возник во многих европейских пунктах пропуска. По данным Госпогранкомитета Беларуси, за прошедшие сутки только 3 из 9 выполнили двусторонние договоренности. В связи с этим в Евросоюз проследовало лишь 76 % фур от установленной нормы.
Польша игнорирует двусторонние договоренности
При этом белорусская сторона готова оформлять гораздо больше автомобилей, чем принимает, например, та же Польша. Для понимания, в "Берестовице-Бобровниках" на 18:00 очередь из более чем 280 большегрузов на выезд, в "Козловичах" - 270 машин.
КПП "Кузница Белостоцкая" с 9 ноября закрыт в одностороннем порядке
Заметим, контрольные службы этих польских погранпереходов за сутки оформили лишь 70 % грузовиков от нормы. Литва выполняет обязательства только на 80 %, Латвия - в полном объеме. Добавим, что закрытие "Кузницы Белостоцкой", а с нашей стороны это "Брузги", снизило общую пропускную способность польского направления более чем на четверть. Напомним, еще 9 ноября Польша в одностороннем порядке приняла решение закрыть автодорожный пункт. Объективных причин белорусская сторона не видит. Но при возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме.
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