В Беларуси планируют изменить транспортный налог: каков будет размер платежей, кого освободят от уплаты, кому предоставят скидки

Проект изменений Налогового кодекса, в котором есть новшества и для плательщиков транспортного налога, опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщаетагентство "Минск-Новости".

Что будет с размером платежей

Размер платежей в проекте не изменили. Физические лица - владельцы транспортных средств уплачивают транспортный налог с учетом массы автомобиля: за машину массой до 1,5 т размер платежа в год составляет 61 рубль, от более 1,5 т до 1,75 т - 81 рубль, свыше 1,75 т до 2 т - 102 рубля, от более 2 т до 2,25 т - 122 рубля, если автомобиль весит от более 2,25 т до 2,5 т - 142 рубля, более 2,5 т до 3 т - 162 рубля, свыше 3 т - 223 рубля.

Напомним, обладатели электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога до 2025 года.

Кого еще освободят от уплаты налога

В проекте документа предлагается освободить от уплаты транспортного налога еще две категории транспортных средств: "переоборудованные по решению компетентного органа в транспортное средство общего пользования" и "специально оборудованные для использования инвалидами и должным образом зарегистрированные в свидетельстве о регистрации транспортного средства".

Кому предоставят скидки

В документе предусмотрен ряд дополнительных скидок для различных категорий населения: к примеру, пенсионеры, инвалиды I или II группы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, владеющие автомобилем и имеющие при этом права соответствующей категории, будут иметь право также на 50-процентную скидку при уплате налога на прицепы или полуприцепы, а также транспортные средства, тип которых неизвестен. Инвалиды III группы смогут рассчитывать на скидку в размере 25%.