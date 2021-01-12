Транспортный налог: когда и сколько платить

Транспортный налог, который введен в Беларуси с нового года взамен дорожного сбора, автовладельцы будут уплачивать за календарный год по факту владения транспортным средством. Т. е. в отличие от госпошлины платить наперед не придется: за нынешний, 2021-й, водители заплатят в будущем году. Рассчитаться с налоговой за этот год предстоит до 15 ноября 2022 года. Налоговые органы направят плательщикам извещения. Уплачивать сбор обязаны все собственники транспортных средств, которые зарегистрированы в базе ГАИ. По сравнению с госпошлиной ставки налога будут ниже.



Для отдельных категорий плательщиков предусмотрены льготы. Так, пенсионеры заплатят вдвое меньше. Для инвалидов III группы ставка налога снижена на 25 %.



