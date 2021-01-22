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Транспортный налог за 2021 год автовладельцам нужно будет уплатить авансом

Транспортный налог, который пришел насмену дорожному сбору, за2021 год автовладельцам нужно будет уплатить авансом непозднее 15декабря. А соответствующее извещение налоговые органы направят белорусам непозднее 1ноября 2021. Сумма авансового платежа поавтомобилям составит 29 рублей, адля мотоциклов, прицепов, а также прицепов-дач -20 рублей. В 2022 году авансовый платеж зачтут приуплате налога за2021-й, его размер будет зависеть отвеса ивозраста машины.

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