Транспортный налог за 2021 год автовладельцам нужно будет уплатить авансом

Транспортный налог, который пришел насмену дорожному сбору, за2021 год автовладельцам нужно будет уплатить авансом непозднее 15декабря. А соответствующее извещение налоговые органы направят белорусам непозднее 1ноября 2021. Сумма авансового платежа поавтомобилям составит 29 рублей, адля мотоциклов, прицепов, а также прицепов-дач -20 рублей. В 2022 году авансовый платеж зачтут приуплате налога за2021-й, его размер будет зависеть отвеса ивозраста машины.