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Транспортный поток на оживленной магистрали остановили утки

Очевидцами следующих кадров сегодня стали наши корреспонденты во время съемок в Минском районе. Транспортный поток на оживленной магистрали остановили утки, которые переходили проезжую часть. Водители терпеливо пропустили маму с выводком утят.

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