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Трасса М6 Минск - Гродно станет платной уже в этом году

Трасса М6 Минск - Гродно полностью станет платной уже в этом году сразу после завершения ее реконструкции.

Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. В 2019-м окончат и ремонт дороги Р80 Слобода - Паперня. Тем самым отреставрированный 15-километровый участок замкнет МКАД-2. Серьезное обновление ждет и общественный транспорт страны.

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Кроме того, серьезно обновится и подвижной состав электричек. К 2021 году по железнодорожным магистралям начнут курсировать еще 10 комфортабельных поездов.

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