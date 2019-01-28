Трасса М6 Минск - Гродно станет платной уже в этом году

Трасса М6 Минск - Гродно полностью станет платной уже в этом году сразу после завершения ее реконструкции.

Об этом в интервью "Главному эфиру" заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. В 2019-м окончат и ремонт дороги Р80 Слобода - Паперня. Тем самым отреставрированный 15-километровый участок замкнет МКАД-2. Серьезное обновление ждет и общественный транспорт страны.



