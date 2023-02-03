Трасса от Смолевичей до Жодино станет широкополосной и скоростной, а сельхозтехнику пустят через тоннели

Планируем уложить тяжелый бетон. Мы работаем в границах 13 - 27-й километр, это до города Жодино. А это крупный промышленный центр. В принципе, сама дорога Слобода - Новосады очень напряженная как по легковому, так и грузовому трафику. Работаем до Жодино, это тоже очень напряженный участок. Работа спорится, есть понимание с генподрядной организацией, деньги выделены в полном объеме.

Василий Гледко, гендиректор РУП "Минскавтодор-Центр"