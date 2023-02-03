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Трасса от Смолевичей до Жодино станет широкополосной и скоростной, а сельхозтехнику пустят через тоннели
Новые дороги для комфортного передвижения. Одна из главных строек года в Минской области - это дорога Слобода - Новосады. Сейчас ее реконструируют на участке от Смолевичей до Жодино. С учетом большого трафика и востребованности направления трасса станет бетонной, широкополосной и скоростной: на ней не будет пересечений, а сельхозтехнику пустят через тоннели. По словам специалистов, добраться из Минска в город машиностроителей (и в обратном направлении) можно будет меньше чем за полчаса.
Планируем уложить тяжелый бетон. Мы работаем в границах 13 - 27-й километр, это до города Жодино. А это крупный промышленный центр. В принципе, сама дорога Слобода - Новосады очень напряженная как по легковому, так и грузовому трафику. Работаем до Жодино, это тоже очень напряженный участок. Работа спорится, есть понимание с генподрядной организацией, деньги выделены в полном объеме.
В планах модернизировать и автодорогу Минск - Микашевичи. От столицы до Солигорска она уже обновлена, имеется и проект широкополосной трассы на 10 километров вперед от города шахтеров.
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