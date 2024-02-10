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Травмированная в минском автобусе женщина хотела получить Br30 тыс. компенсации. Суд вынес решение
Суд Заводского района Минска защитил права пассажирки автобуса городского маршрута, которая во время поездки травмировала ногу, передает БЕЛТА.
В иске пострадавшая сообщила, что в мае 2023 года, когда ехала на автобусе городского маршрута, при резком торможении из-за несоблюдения водителем ПДД упала и ударилась левой ногой о косяк ящика, который находился при входе в салон.
Женщина обратилась за медпомощью в учреждение здравоохранения, где ей открыли больничный лист, на котором она находилась более четырех месяцев. В этот период она проходила длительное лечение, в том числе оперативное. За физические и нравственные страдания истица просила суд взыскать с ответчика компенсацию в размере Br30 тыс.
Представитель ответчика иск в суде не признал, поскольку не видел причинно-следственной связи между падением истицы в автобусе и наступившими у нее повреждениями, а также прохождением дальнейшего лечения. Водитель автобуса возражал против удовлетворения исковых требований.
Тем не менее суд вынес решение о взыскании с КТУП "Минсктранс" в пользу истицы компенсации морального вреда в размере Br3,5 тыс., а также госпошлины в доход государства в размере трех базовых величин.
Как пояснили в пресс-службе, при определении размера морального вреда суд учитывал требования разумности и справедливости, характер причиненных истице физических и нравственных страданий, длительность расстройства здоровья и нахождения на больничном листе, а также возраст потерпевшей.
Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.
Фото: БЕЛТА
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