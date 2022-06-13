Травмы от езды на мобильном электротранспорте с приходом лета встречаются чаще

Жаркий сезон у любителей быстрой езды в самом разгаре. С приходом теплых летних дней на улицах страны все чаще появляются электросамокаты, гироскутеры и сигвеи. Однако желание сократить время в пути или просто насладиться катанием на мобильном электротранспорте порой заканчивается даже серьезными операциями. Подробнее расскажет Виктория Радевич.

"Самое обидное, что это было перед выпускным, за неделю. Швы не успели снять, конечно же. У меня все колени были в зеленке, руки тоже. На бороде зеленки не было, там были швы", - вспоминает минчанка.

Это сейчас историю о своей неудачной поездке на электросамокате 24-летняя Диана вспоминает с улыбкой. Но тогда, три года назад, было совсем не до смеха. 7 швов на подбородке, разбитые руки и колени и испорченный выпускной в университете. И все это результат буквально минутной поездки: девушка едва успела встать на самокат. Воспользоваться мобильным электротранспортом Диана вместе со своим молодым человеком собиралась, чтобы быстрее добраться до озера. Ехали по велодорожке. Но планы нарушили неудобные босоножки.

Диана Валюкевич, жительница г. Минска: Прошло буквально не больше минуты, мы чуть-чуть проехали. Я была в неудобной обуви. Стояла неудобно, решила удобнее стать, отвлеклась. Начала смотреть и в этот момент или руль повернула, или руку отпустила, я уже не помню, потому что это произошло все настолько быстро, что я не успела сообразить, что случилось.

А в этот момент Диана уже лежала на земле с полученными после падения травмами. Спустя несколько минут девушку увезут на машине скорой помощи в больницу, чтобы зашить раны. И такие случаи, отмечают медики, с приходом жаркого сезона встречаются все чаще.

Допустимые 25 км/ч считаются безопасными. Но даже на такой скорости, отмечают специалисты, можно получить серьезные травмы. Все дело в колесах электросамоката. Чтобы проехать через бордюр или яму без последствий, нужно всегда оставаться внимательными на дороге.

Чем порой и пренебрегают, в частности, дети. По словам врачей, довольно часто юные пациенты получают травмы после падения с самокатов из-за неосторожных прыжков с бордюров. В тот момент, как правило, ребята находятся без присмотра родителей. Однако в зоне риска не только дети, но и взрослые, которые становятся на моноколеса, гироскутеры и электросамокаты.





Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии: Вот человек неполных 50 лет катался на одном из таких устройств. Совершенно случайно упал при переезде бордюра и сломал шейку бедра. Как результат сложнейшая операция. Самые уязвимые места у детей - руки, предплечья, а у взрослых - голени, бедра и тазобедренные суставы. Техника, которой пользуются все, далека от совершенства, а экипировка отсутствует у всех пострадавших. Если бы на них была защита, не было бы таких серьезных деформаций и тяжелых последствий переломов.

После падений у взрослых и детей часто диагностируют сотрясение головного мозга. И это, утверждают медики, самое уязвимое место после рук и ног. Последствия ЧМТ могут оказаться очень плачевными на всю оставшуюся жизнь. Чтобы предотвратить подобные несчастные случаи на дороге, уже с октября этого года дляпользователей мобильного электротранспорта заработают новые правила езды.





Участники дорожного движения, которые передвигаются непосредственно на электросамокатах, будут относиться к пешеходам. Исходя из этого, они должны будут двигаться со скоростью не более 25 км/ч. Т.е. средства мобильности должны будут иметь такие характеристики. В первую очередь они должны будут двигаться по велосипедной дорожке. Если же такой не окажется, то их место на тротуаре, пешеходной дорожке или обочине. На проезжую часть им выезжать запрещается. Подстроиться под изменения ПДД придется не только владельцам, но и кикшеринговым компаниям. А поехать по-новому они были готовы уже заранее. Ведь безопасность клиентов - всегда на первом месте. Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси





Мы ограничили скорость до 25 км/ час, стоят ограничители. Это мировая практика. Люди не смогут разогнаться больше. Кто хочет большей езды, покупайте сами и катайтесь за городом, где безопасно. В городе скорость должна быть ограничена. Владимир Галуза, руководитель службы клиентского сервиса кикшеринговой компании