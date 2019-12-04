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Требования к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг ужесточат
Одобренный сенаторами законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" предусматривает увеличение процента возврата денег за некачественную работу. А услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома смогут оказывать только аттестованные поставщики. В обращениях граждан вопросы эксплуатации жилфонда больше не доминируют. Позитивную роль сыграли увеличение объемов капитального ремонта и замена лифтового оборудования.
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