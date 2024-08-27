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Трех мигрантов из Камеруна польские силовики избили и вытолкнули на территорию Беларуси

Буквально спустя трое суток после обнаружения в Берестовицком районе избитых беженцев в Гродненской области зафиксированы новые факты зверских издевательств над иностранцами.В Свислочском районе 26 августа вблизи польской границы белорусские пограничники обнаружили трех мигрантов из Камеруна. Обессиленные и избитые они просили о помощи.

Евросоюз продолжает политику ксенофобии и геноцида в отношении беженцев, неугодных для них по расовым и национальным признакам. Безнаказанность и вседозволенность польских наемников, замалчивание коллективным Западом фактов издевательств способствуют совершению новых преступлений в отношении мигрантов.

На место выбывала следственно-оперативная группа. Один из беженцев рассказал следователю, что все они направлялись через Польшу в Германию. На польской стороне люди в форме избили их, в том числе ногами, запугивали служебными собаками, а после совершения подобных зверств их буквально вышвырнули через калитку для животных в Беларусь.
Инна Позняк, официальный представитель УСК Беларуси по Гродненской области

Мигрантам оказана медицинская помощь. Преступные действия польских наемников тщательно задокументированы Свислочским районным отделом Следственного комитета. Зверствам будет дана правовая оценка.

Со слов иностранцев, они были задержаны на территории Польши и просили о предоставлении убежища. В ответ их избили ногами и дубинками. Женщина рассказала, что польские силовики били и по голове. После издевательств иностранцев вывезли на границу и вытолкнули на белорусскую территорию. Наши пограничники оказали беженцам первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу.

Из-за миграционной политики польских властей на границе с Беларусью с начала года уже лишились жизни четверо беженцев.

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