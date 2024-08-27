Трех мигрантов из Камеруна польские силовики избили и вытолкнули на территорию Беларуси

На место выбывала следственно-оперативная группа. Один из беженцев рассказал следователю, что все они направлялись через Польшу в Германию. На польской стороне люди в форме избили их, в том числе ногами, запугивали служебными собаками, а после совершения подобных зверств их буквально вышвырнули через калитку для животных в Беларусь.

Инна Позняк, официальный представитель УСК Беларуси по Гродненской области