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Трехкратная чемпионка и бронзовый призер Паралимпийских игр Светлана Сахоненко поздравляет белорусов с Новым годом

Новый год - время добрых слов и пожеланий!

Команда Агентства телевизионных новостей спешит передать всем белорусам теплые поздравления, которые для каждого жителя нашей страны подготовили известные артисты и спортсмены (видео).

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