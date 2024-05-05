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Тренд на бренд: возможен ли коммерческий успех белорусского спорта без высокого результата
Белорусский спорт за годы суверенитета нашей страны вписал ряд красивейших победных историй на самом высоком мировом уровне, вошел в историю олимпийского движения. Но самое главное - в стране думали прежде всего о том, чтобы занятие спортом было доступно абсолютно всем. И наша страна, и нация были здоровыми. Для этого есть все возможности и ресурсы, в том числе инфраструктура высочайшего класса.
И вот сейчас на аванс-сцену начинают выходить те спортсмены, которые появились на свет уже в XXI веке. Они более открыты миру, имеют широкий кругозор, самое главное - хотят не только изо дня в день работать над своими спортивными результатами, но и создавать вокруг своего спортивного имени бренд. Ведь карьера атлета недолгая, о своем будущем нужно заботиться уже сейчас.
О том, какие трудности существуют на пути коммерческого успеха, какие возможности дает наша страна, в каких отраслях стоит развиваться спортсменам с точки зрения маркетинга Есть ли у нас менеджеры высокого международного уровня, возможен ли коммерческий успех без высокого результата? Подробности у Андрея Козлова.
За деньги да
В апреле вблизи стадиона "Динамо" вдруг неожиданно случился ажиотаж.
В результате на матч Медиалиги по футболу между грандами турнира (они непривычно для болельщика со стажем называются 2DROTS и футбольный клуб 10) пришло более 13 тыс. зрителей.
Аудитория огромная, особенно если сравнить с некоторыми поединками нашей профессиональной Высшей лиги по футболу. При всей любви и уважении.
Целевая аудитория здесь исключительно младшего и среднего школьных возрастов, но факт остается фактом. Медиалига стала успешным коммерческим проектом в России, теперь вышла на наш рынок, интегрировав в себя клуб DMEDIA, в котором играют в прошлом знаменитые белорусские игроки, а над контентом работают блогеры.
Медиалига открыта для всех. Открытость продается, закрытость - нет.
Подобное соревнование - это успешный коммерческий проект для нескольких команд. И даже такой новичок, как наш клуб, со старта показывает хорошие цифры. Один из тех, кто подобный проект довел до Медиалиги, - Платон Дмитриев, начальник в футбольном "Динамо" отдела маркетинга. Есть с чем сравнить.
Телевидение и Интернет - почему сегодня формирование личного бренда популярно через сеть Интернет? Потому что по последним оценкам специалистов, сегодня половина населения мира пользуется Интернетом. 60 % из тех, кто пользуется, увлечены спортом.
У призера Олимпиады в Токио Алины Горносько карьера прямо сейчас развивается бурно. В Instagram более 80 тыс. подписчиков, для нас это очень хорошо.
Сегодня спортсмен - это сочетание нескольких слагаемых. Это физический потенциал, это интеллектуальный капитал, это результат и как следствие это пример и образ. Дополнением к спортивному результату при формировании личного бренда является, на мой взгляд, харизматичность спортсмена.
Когда наш спортсмен имеет статус, допустим, чемпиона мира либо олимпийского чемпиона, либо олимпийского призера, у него есть все исходные данные, чтобы выстрелить и по белорусскому, и по российскому рынку. Если человек хочет грамотно выстроить работу, конечно, в Беларуси можно создать очень хороший рынок медийности в области спортсменов, в развитии их личностного бренда. Последние тенденции, которые стали у нас намечаться, - появляются постепенно какие-то топ-шоу в сфере хоккея, футбола, появляются медийные команды, околоспортивные проекты. Это все свидетельствует о том, что мы потихонечку начинаем двигаться в направлении развития собственного медийного рынка. На телевидении есть шоу, где соревнуются спортсмены, блогеры, герои.
Татьяна Пехтерева участвовала в сезоне проекта "Герои. Трансформация". В последние годы в Беларуси сформировался еще один образ спортсмена - это те граждане, которые просто хотят быть в прекрасной физической форме. И вот эта девушка, кстати, мама двух дочерей, одна из главных звезд белорусского забега с препятствиями Bison Race, на который за 9 существующих лет приезжали из Северной Америки, Азии и едва ли не из любых уголков Европы. Девушка выросла вместе с Bison, а в прошлом году стала чемпионкой мира в одной из возрастных категорий.
Минское "Динамо" - это лучший хоккейный клуб страны. Это на самом деле тот посыл, который мы продвигаем у себя. Я думаю, вряд ли найдется человек, который сможет с этим поспорить. На данную минуту это действительно так. Минское "Динамо" - самый крутой масштабный спортивный бренд Беларуси.
"Звезды спорта - это такие же звезды шоу-бизнеса. Плюс ко всему они еще продвигают здоровый образ жизни, какую-то классную историю становления своего пути. Многие преодолевают какие-то травмы, жизненные перипетии. Т.е. они в отличие от звезд шоу-бизнеса как раз положительные герои, которые могут подавать всем пример. Будет, наверное, здорово, если мы в ближайшее время к этой цели придем", - добавила Виктория Юрченко.
Здесь мы привели несколько примеров, но абсолютно каждый, кто изучает этот рынок или работает в этой сфере, смотрит на процесс позитивно. Не стойте на месте, смотрите на жизнь шире. Все для этого у вас есть.
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