Тренд на бренд: возможен ли коммерческий успех белорусского спорта без высокого результата

Белорусский спорт за годы суверенитета нашей страны вписал ряд красивейших победных историй на самом высоком мировом уровне, вошел в историю олимпийского движения. Но самое главное - в стране думали прежде всего о том, чтобы занятие спортом было доступно абсолютно всем. И наша страна, и нация были здоровыми. Для этого есть все возможности и ресурсы, в том числе инфраструктура высочайшего класса.

И вот сейчас на аванс-сцену начинают выходить те спортсмены, которые появились на свет уже в XXI веке. Они более открыты миру, имеют широкий кругозор, самое главное - хотят не только изо дня в день работать над своими спортивными результатами, но и создавать вокруг своего спортивного имени бренд. Ведь карьера атлета недолгая, о своем будущем нужно заботиться уже сейчас.

О том, какие трудности существуют на пути коммерческого успеха, какие возможности дает наша страна, в каких отраслях стоит развиваться спортсменам с точки зрения маркетинга Есть ли у нас менеджеры высокого международного уровня, возможен ли коммерческий успех без высокого результата? Подробности у Андрея Козлова.

За деньги да

В апреле вблизи стадиона "Динамо" вдруг неожиданно случился ажиотаж.

В результате на матч Медиалиги по футболу между грандами турнира (они непривычно для болельщика со стажем называются 2DROTS и футбольный клуб 10) пришло более 13 тыс. зрителей.





Аудитория огромная, особенно если сравнить с некоторыми поединками нашей профессиональной Высшей лиги по футболу. При всей любви и уважении.

Целевая аудитория здесь исключительно младшего и среднего школьных возрастов, но факт остается фактом. Медиалига стала успешным коммерческим проектом в России, теперь вышла на наш рынок, интегрировав в себя клуб DMEDIA, в котором играют в прошлом знаменитые белорусские игроки, а над контентом работают блогеры.

Медиалига открыта для всех. Открытость продается, закрытость - нет. Платон Дмитриев, основатель команды DMEDIA, руководитель отдела маркетинга ФК "Динамо" (Минск)

Подобное соревнование - это успешный коммерческий проект для нескольких команд. И даже такой новичок, как наш клуб, со старта показывает хорошие цифры. Один из тех, кто подобный проект довел до Медиалиги, - Платон Дмитриев, начальник в футбольном "Динамо" отдела маркетинга. Есть с чем сравнить.

Телевидение и Интернет - почему сегодня формирование личного бренда популярно через сеть Интернет? Потому что по последним оценкам специалистов, сегодня половина населения мира пользуется Интернетом. 60 % из тех, кто пользуется, увлечены спортом. Ольга Остальцева, завкафедрой БГУФК, кандидат экономических наук

У призера Олимпиады в Токио Алины Горносько карьера прямо сейчас развивается бурно. В Instagram более 80 тыс. подписчиков, для нас это очень хорошо.





Сегодня спортсмен - это сочетание нескольких слагаемых. Это физический потенциал, это интеллектуальный капитал, это результат и как следствие это пример и образ. Дополнением к спортивному результату при формировании личного бренда является, на мой взгляд, харизматичность спортсмена. Ольга Остальцева, завкафедрой БГУФК, кандидат экономических наук

Когда наш спортсмен имеет статус, допустим, чемпиона мира либо олимпийского чемпиона, либо олимпийского призера, у него есть все исходные данные, чтобы выстрелить и по белорусскому, и по российскому рынку. Если человек хочет грамотно выстроить работу, конечно, в Беларуси можно создать очень хороший рынок медийности в области спортсменов, в развитии их личностного бренда. Последние тенденции, которые стали у нас намечаться, - появляются постепенно какие-то топ-шоу в сфере хоккея, футбола, появляются медийные команды, околоспортивные проекты. Это все свидетельствует о том, что мы потихонечку начинаем двигаться в направлении развития собственного медийного рынка. На телевидении есть шоу, где соревнуются спортсмены, блогеры, герои. Виталий Островский, начальник отдела маркетинга НОК Беларуси, создатель бренда одежды

Татьяна Пехтерева участвовала в сезоне проекта "Герои. Трансформация". В последние годы в Беларуси сформировался еще один образ спортсмена - это те граждане, которые просто хотят быть в прекрасной физической форме. И вот эта девушка, кстати, мама двух дочерей, одна из главных звезд белорусского забега с препятствиями Bison Race, на который за 9 существующих лет приезжали из Северной Америки, Азии и едва ли не из любых уголков Европы. Девушка выросла вместе с Bison, а в прошлом году стала чемпионкой мира в одной из возрастных категорий.

Минское "Динамо" - это лучший хоккейный клуб страны. Это на самом деле тот посыл, который мы продвигаем у себя. Я думаю, вряд ли найдется человек, который сможет с этим поспорить. На данную минуту это действительно так. Минское "Динамо" - самый крутой масштабный спортивный бренд Беларуси. Виктория Юрченко, заместитель гендиректора ХК "Динамо-Минск"

"Звезды спорта - это такие же звезды шоу-бизнеса. Плюс ко всему они еще продвигают здоровый образ жизни, какую-то классную историю становления своего пути. Многие преодолевают какие-то травмы, жизненные перипетии. Т.е. они в отличие от звезд шоу-бизнеса как раз положительные герои, которые могут подавать всем пример. Будет, наверное, здорово, если мы в ближайшее время к этой цели придем", - добавила Виктория Юрченко.