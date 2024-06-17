Тренд на экотуры не теряет популярности - в топе комплекс "Аптекарский сад"

Тренд на экотуры не теряет популярности. В топе маршрутов экскурсионно-туристический комплекс "Аптекарский сад". На территории Национального парка "Нарочанский" разместился настоящий оазис лекарственных растений. Здесь объединены современные технологии ландшафтного дизайна и наши национальные традиции. Эксперты помогут ближе познакомиться с выращиванием, сбором и заготовкой лекарственных трав.

На чайную церемонию заглянули и космонавты. Олег Новицкий и Марина Василевская посетили "Аптекарский сад" во время своей реабилитации. На экскурсии гостям рассказали про природный островок, познакомили с флористической коллекцией, а также предложили собрать свой чайный микс и даже дали ему название "космический".

