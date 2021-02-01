Тренд на инновации в отечественном ВПК

Одним из основных источников дохода в бюджете по-прежнему остаются предприятия Госкомвоенпрома. Чистая прибыль за прошлый год - более 270 миллионов рублей. О финансово-экономических показателях отечественного ВПК, планах на будущий год и стратегии развития - руководитель комитета Дмитрий Пантус рассказал в "Главном эфире". В частности, было отмечено, что задан акцент на создании новых образцов, изменении в управлении, трансформации отрасли и импортозамещении. Отдельно коснулись новых возможностей оршанского предприятия "Техника связи". Они первыми освоили производство масок и респираторов, а на некоторые виды уже получили сертификацию ЕАЭС.



На выставке вооружения Milex-2021 Беларусь представит 230 новинок







Как заметил Дмитрий Пантус, в этом году экзаменом для всей военно-промышленной отрасли Беларуси станет традиционная выставка Milex. Там отечественные оружейники представят 230 новинок своей продукции: от средств связи и беспилотников до ракет и реактивных систем залпового огня.



