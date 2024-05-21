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Тренд на раздельный сбор мусора - в СШ № 30 г. Минска прошла акция по сбору пластиковой канцелярии
Жителей Минска поощряют собирать стекло, бумагу и пластик в разные контейнеры. Экоинициативу подхватывают и ученики. В средней школе № 30 г. Минска прошла акция по сбору пластиковых обложек, файлов и канцелярских принадлежностей. Специальный контейнер установили в холле школы, а рядом разместили стенд с информацией о переработке вторичного сырья. Школьников с первого класса учат бережному отношению к экологии и охране окружающей среды.
Зеленый проект по сбору пластиковой канцелярии поддержала вся школа. За время проведения акции планируют собрать около 300 кг вторичного сырья.
Фото из открытых источников
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