Тренд на раздельный сбор мусора - в СШ № 30 г. Минска прошла акция по сбору пластиковой канцелярии

Жителей Минска поощряют собирать стекло, бумагу и пластик в разные контейнеры. Экоинициативу подхватывают и ученики. В средней школе № 30 г. Минска прошла акция по сбору пластиковых обложек, файлов и канцелярских принадлежностей. Специальный контейнер установили в холле школы, а рядом разместили стенд с информацией о переработке вторичного сырья. Школьников с первого класса учат бережному отношению к экологии и охране окружающей среды.