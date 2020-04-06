Тренд на удаленную работу стремительно набирает популярность

Сейчас все больше работодателей позволяют своим сотрудникам трудиться вне офиса. Теперь запросто оказаться на работе, только проснувшись. Стоит признать - удаленная работа - тренд на рынке труда, который в последние годы стремительно набирал популярность.



Еще месяц назад более 30 процентов людей на планете начинали свою деятельность прямо из дома. Сегодня цифры стремятся вверх. Евгений Каллаур разбирался в теме.





Тренд на удаленную работу

Открыв популярный сайт по поиску работы в Беларуси, применяем фильтр "удаленно". Если ожидали, что вас засыплют предложениями, то, возможно, будете разочарованы. С другой стороны, для тех, кто предпочитает работать из дому, выбор есть.Более 300 вакансий по 20 направлениям. Причем, зарплата указанная в объявлениях, выше средней по стране - около 1300 рублей. Традиционно в лидерах с пометкой "требуется удаленно" - специалисты из сферы IT, продаж и маркетинга.

Еще 20 лет назад с трудом представлялось, что сотрудник может выполнять свои обязанности вне офиса, отдав предпочтение парку. Сегодня - вполне себе обыденность. Для Алексея в недавнем прошлом штатного сотрудника IT-компании - это привычный рабочий день. Молодой предприниматель, программист, трудится на проектах норвежской компании удаленно. Найти вакансию было непросто. Мотивировал главный фактор - свобода в организации своего дня. Казалось бы, преимущество удаленки очевидное, хотя и здесь есть свои нюансы.

Алексей Пасейшвили, индивидуальный предприниматель:

"Я начинаю работать обычно на 2 часа раньше, чем заказчики, потому, что у нас разница в часовом поясе. Есть такая проблема, что, если работаешь дома, то отвлекаешься на сходить в магазин, приготовить еду. Но это можно все быстро сделать".

Есть неудобство и для заказчика. Сложнее контролировать выполнение заданий. Кроме того, более 60% руководителей крупных компаний боятся утечки корпоративной информации.



В Беларуси сейчас востребованы сотрудники вне офиса



Еще вчера у технологических пионеров рынка - США и Японии - вне офиса трудилось около 40 процентов сотрудников. В соседней с нами России - меньше 10.

В Беларуси цифры сопоставимы, но с новым потенциалом странового IT-кластера онлайн-офисы и формат удаленки будут только набирать популярность.

Мировой рынок труда на пороге большого передела. В условиях глобальной пандемии частные компании готовы идти на сокращения и ужимать штат. Наверняка, это почувствуют и те белорусы, которые работают на аутсорсинге для международных офисов. Юристы советуют внимательно изучать договор.

Валентина Масловская, начальник Главного юридического управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"В трудовом договоре должны все равно отражаться обязательные условия. И это гарантии для работника. Прежде всего, условия оплаты труда. Выплата зарплаты не менее минимальной зарплаты, выплата зарплаты в те дни, которые указаны в трудовом договоре, предоставление трудового отпуска не менее 24 рабочих дней".