Трендовые образы с узкими темными брюками

Узкие брюки темных оттенков - универсальный предмет гардероба, с ним можно создать много образов в разных стилях. Но чаще всего в жизни они встречаются в комфортном, но непритязательном комплекте. С невнятной полудомашней кофточкой или спортивным верхом.

Узкие черные брюки, спортивная толстовка - обычный спортивный стиль. Ничего ужасного, но и ничего примечательного. А вообще-то без больших затрат с такими брюками можно создать действительно что-то стильное.

Трендовый образ №1

А всего-то нужно было набросить жакет. Кроссовки, узкие черные брюки, худи. Выбрали жакет с трендовым принтом - гусиная лапка. И все преобразилось - теперь это актуальный спорт-кэжуал.

Трендовый образ №2

А можно на некоторое время про худи забыть. Надеваем на голое тело жакет с трендовым принтом, в клетку. И фишка всего образа - широкий кожаный пояс оливкового цвета. Он делает талию, он делает стиль, он собирает образ. И это уже чистый кэжуал.

Модные выводы

Жакет с принтом виши поверх теплого пуловера, брюки и кроссовки - отличный полуспортивный образ.