3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Трендовые образы с узкими темными брюками
Узкие брюки темных оттенков - универсальный предмет гардероба, с ним можно создать много образов в разных стилях. Но чаще всего в жизни они встречаются в комфортном, но непритязательном комплекте. С невнятной полудомашней кофточкой или спортивным верхом.
Узкие черные брюки, спортивная толстовка - обычный спортивный стиль. Ничего ужасного, но и ничего примечательного. А вообще-то без больших затрат с такими брюками можно создать действительно что-то стильное.
Трендовый образ №1
А всего-то нужно было набросить жакет. Кроссовки, узкие черные брюки, худи. Выбрали жакет с трендовым принтом - гусиная лапка. И все преобразилось - теперь это актуальный спорт-кэжуал.
Трендовый образ №2
А можно на некоторое время про худи забыть. Надеваем на голое тело жакет с трендовым принтом, в клетку. И фишка всего образа - широкий кожаный пояс оливкового цвета. Он делает талию, он делает стиль, он собирает образ. И это уже чистый кэжуал.
Модные выводы
Жакет с принтом виши поверх теплого пуловера, брюки и кроссовки - отличный полуспортивный образ.
Если выбрать жакет в клетку без нижнего слоя и сделать акцент на талии с помощью широкого кожаного ремня, получится суперактуальный повседневный лук.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов