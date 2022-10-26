Трендовые цвета в интерьере в 2023 году

Если в 2023 году вы планировали сделать ремонт и хотите оставаться в тренде, то это статья будет для вас полезной.



При оформлении интерьера в следующем году дизайнеры советуют использовать природную цветовую гамму, разбавляя ее яркими цветами. Актуальны будут также нюдовые оттенки в сочетании с коралловым и фисташковым цветами.



Главным трендом станет природные оттенки - натуральное дерево, камень, мрамор. Чтобы разбавить эту палитру, можно активно использовать оттенки зеленого. Такого цвета может быть диван, стулья, либо просто цветок на подоконнике.

Яркие, почти флуоресцентные оттенки фиолетового и фуксии, которые будут выигрышно смотреться в картине, на стене, пуфе или подушке, будут тоже очень актуальны.



Еще один тренд - это нюдовые оттенки в сочетании с фисташковым и коралловым. Такая цветовая гамма радует глаз и выполненный в ней интерьер всегда выглядит свежим и будто наполнен воздухом.



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