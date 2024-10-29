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Тренин: Если страна не собирается сдаваться, то санкции делают ее сильнее
1 ноября главная тема II Минской международной конференции по евразийской безопасности - экономическая (не)безопасность.
Это когда с одной стороны говорят о целях устойчивого развития, с другой - вводят целую кипу незаконных санкций. Они тормозят это самое устойчивое развитие.
Эксперты рассуждают над вопросом: односторонние принудительные меры - это кнут или пряник? Ведь вопреки, а может, и благодаря, мы становимся сильнее. Укрепляем технологический суверенитет.
Дмитрий Тренин, политолог (Россия):
"На самом деле, санкции работают прежде всего и наиболее эффективно в отношении тех стран, которые готовы сдаться. И Россия, и Беларусь к этим странам не принадлежат. Если страна не собирается сдаваться, то санкции делают ее сильнее. Но это требует больших усилий, и это сопряжено с болезненными процессами".
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"Ничего в санкциях нет хорошего. Это неправильная, порочная политика, которая, на мой взгляд, должна быть осуждена, - убежден Владимир Орлов - директор ПИР-Центра, основатель и директор международного клуба "Триалог", профессор МГИМО (Россия). - Но благодаря тому, что на нас давят, нам пытаются обрубать какие-то возможности, в том числе и в тех технологиях, где мы можем пока еще быть не так сильны, как бы нам хотелось, мы мобилизуем собственный ресурс, собственную экономику, собственную креативность, мобилизуем те связи, которые существуют и в наших государствах внутри, и в рамках Союзного государства, в рамках евразийского пространства экономического. Это на долгосрочной перспективе дело, которое нам помогает".
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