Тренин: Если страна не собирается сдаваться, то санкции делают ее сильнее

"На самом деле, санкции работают прежде всего и наиболее эффективно в отношении тех стран, которые готовы сдаться. И Россия, и Беларусь к этим странам не принадлежат. Если страна не собирается сдаваться, то санкции делают ее сильнее. Но это требует больших усилий, и это сопряжено с болезненными процессами".

"Ничего в санкциях нет хорошего. Это неправильная, порочная политика, которая, на мой взгляд, должна быть осуждена, - убежден Владимир Орлов - директор ПИР-Центра, основатель и директор международного клуба "Триалог", профессор МГИМО (Россия). - Но благодаря тому, что на нас давят, нам пытаются обрубать какие-то возможности, в том числе и в тех технологиях, где мы можем пока еще быть не так сильны, как бы нам хотелось, мы мобилизуем собственный ресурс, собственную экономику, собственную креативность, мобилизуем те связи, которые существуют и в наших государствах внутри, и в рамках Союзного государства, в рамках евразийского пространства экономического. Это на долгосрочной перспективе дело, которое нам помогает".