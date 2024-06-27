Белорусская авиация готовится к масштабному празднику - Дню Независимости и 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Тренировка воздушного парада прошла сегодня в небе над Минском. Несколько десятков воздушных судов отработалиэлементы, которые продемонстрируют 3 Июля. Подробности рассказала Виктория Радевич .

В нынешнем году у журналистовпоявилась уникальная возможность посмотреть на репетицию воздушного парада с высоты 25 этажа. Это красиво! Но за такой красотой часы летных тренировок.Больше 40 единиц авиационной техники выступят в небе 3 Июля. Белорусские авиаторы будут представлены мощным составом: 11 вертолетов и 19 самолетов. В параде примут участие и коллеги из России, а изюминкой станут пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".

