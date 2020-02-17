Когда занятие спортом - больше чем просто тренировка. Молодых отцов и их детей объединяет республиканская инициатива БРСМ "ПапаЗал". Любовь к здоровому образу жизни папы прививают на личном примере. Тренировки в формате "папа - сын" проходят каждую неделю по субботам. Бесплатные клубы проекта созданы на базе различных физкультурно-оздоровительных центров. Всего в столице работает 7 "ПапаЗалов".



Первый "ПапаЗал" появился в Гомеле, а затем проект реализовали по всей стране. Также молодежную инициативу поддержали в Тольятти и Киеве.



