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Тренировки в формате "папа - сын"
Когда занятие спортом - больше чем просто тренировка. Молодых отцов и их детей объединяет республиканская инициатива БРСМ "ПапаЗал". Любовь к здоровому образу жизни папы прививают на личном примере. Тренировки в формате "папа - сын" проходят каждую неделю по субботам. Бесплатные клубы проекта созданы на базе различных физкультурно-оздоровительных центров. Всего в столице работает 7 "ПапаЗалов".
Первый "ПапаЗал" появился в Гомеле, а затем проект реализовали по всей стране. Также молодежную инициативу поддержали в Тольятти и Киеве.
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