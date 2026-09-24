Тренируйся с умом: в НОК прошел ежегодный образовательный семинар

Образовательный семинар для атлетов и тренеров прошел в Национальном олимпийском комитете. С докладами выступили кандидаты наук и специалисты РНПЦ спорта. Были представлены разработки в области фармакологии и ортопедии.

Участниками встречи стали тренеры, врачи, студенты БГУФК, а также юноши и девушки, прославляющие нашу страну на международной спортивной арене.

Илья Шиманович, чемпион мира, многократный призер по плаванию на короткой воде:

"Чем старше становишься, тем отчетливее замечаешь: в принципе, ты все это знаешь, но со временем информация замыливается и забывается. Поэтому очень полезно приходить и освежать свой разум, свои мысли и накопленные знания. В такие моменты вспоминаешь, как просто и эффективно можно делать элементарные вещи. Думаю, все это обязательно пригодится мне в будущем - как в спортивной практике, так и в жизни в целом".

Чемпион мира отметил, что полученный опыт обязательно пригодится ему в будущем - не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Эксперты рассказали о роли гормонов и нервной системы в спорте, о физиологических механизмах работы организма, о важности восстановления после тренировок или состязаний, а также об использовании БАДов.

Часть семинара прошла в интерактивном формате с мастер-классами, обменом мнениями и сеансом нейрогимнастики.