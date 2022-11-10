Третье повышение пенсий за год - совершенствование работы ФСЗН обсудили у Президента

С 1 декабря в Беларуси повышаются пенсии. Соответствующий указ 10 ноября подписал Президент. Это третье повышение за год, в сумме будет - на 22 % - ощутимая прибавка.

И сегодня же во Дворце Независимости состоялся разговор по усовершенствованию работы Фонда социальной защиты населения, который эти пенсии аккумулирует. Как сделать процесс накопления прозрачнее? Наладить электронный документооборот, чтобы стаж не терялся... Или как смотивировать людей думать сегодня о своих доходах после завершения карьеры, например, с помощью добровольного страхования накопительных пенсий? Подробности в репортаже.

"Трудиться надо, быть порядочным, честным и никому не делать никакого вреда", - это принципы, по которым Альбина Ивановна живет всю жизнь. Леди в бордовом пальто 82 года. 52 из них она проработала в здравоохранении: фельдшером на скорой, медсестрой в тубдиспансере, потом в поликлинике. После оформления пенсии в профессиональной сфере задержалась. Так и проходила на работу до семидесяти лет - говорит, не сиделось на месте. Сейчас тоже в движении, но жизнь уже больше общественная - танцы, пилатес, недавно записалась на класс гитары.

Альбина Пожаева, пенсионерка: Пенсия у меня 795 рублей, надо просто подготовиться и не ныть. Ведь уйдя на пенсию можно продолжать работать, работы предостаточно, можно где-то подежурить, где-то кого-то посмотреть, я никогда не работала на одну ставку - полторы, две, всегда вот так было.

Совещание по усовершенствованию работы ФСЗН прошло во Дворце Независимости

"Сколько заработал" - этот принцип в начислении пенсий в Беларуси работает давно. Профицит фонда - больше 750 миллионов рублей. Так сработал белорусский ФСЗН за 9 месяцев этого года. Что такое Фонд социальной защиты населения, мы все узнаем, когда начинаем карьеру. Каждый белорус отчисляет туда часть своих доходов, чтобы в стране вовремя выплачивались пенсии, декретные, пособия по инвалидности. Практика, которой пользуются многие государства. Но не везде фонд наполняется вовремя, полностью и без задержек. В Беларуси бюджет ФСЗН по доходам и темпам их роста к периоду прошлого года с января по сентябрь составил 112 %. В деньгах это 16 миллиардов рублей. Поэтому в целом принципиальных вопросов по структуре нет. Единственный - как усовершенствовать работу? На совещании обсуждали детали.





"Надо ли нам это? Совершенствование структуры формы социальной защиты населения и тех, кто выплачивает и назначает пенсии и пособия. Знаю, что фонд неплохо работает в этом году с некоторым даже профицитом, но что нам накапливать деньги, складывать в кубышку. Особенно сейчас. Я подписал указ об увеличении пенсии нашим пенсионерам с 1 декабря на 5-6 %, сказал Президент. - Но если считать макроэкномически, как это происходит во всем мире, пенсионеры не должны обижаться - хоть два раза повышали пенсию, потому что это в среднем выше инфляции. Если еще шаг сделаем - значительно выше инфляции".

Октябрьское совещания по ценам, точнее его результаты, скажет Президент, "оценим в январе". Но, по факту, с 6-го числа прошлого месяца ценники действительно не растут. Отразилось ли это на семейных бюджетах? Да. Хотелось бы цены еще ниже? Да! Но и хорошо, что не стало выше? - тоже да.

"Пенсионеры сегодня меня услышат и скажут, ну, наверное, не владеет вопросом. У нас что-то на 20 % подорожало, а то и выше. Я не зря подчеркнул, что имею в виду среднее значение, и к ценам поэтому обращался. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые вещи. Он живет скромно и в основном покупает продукты питания, простую одежду. И там на какие-то группы товаров цены выросли больше 10 %. А цены повысили на 11-12 %. Поэтому и принято было решение по выработке систем ценообразования".

ФСЗН в этом году сработал с профицитом

Что касается вопросов по фонду: за помощью в бюджет не обращаются, кредитов не берут. Сейчас главный момент, с которым пришли - централизация денег. Аккумулирует пенсионный бюджет фонд, но выплачивают пенсии и те же пособия, так называемые собесы - управления по труду, занятости и соцзащите районных или горисполкомов. Президент задает логичный вопрос? Обоснуйте, зачем менять структуру? Ведь любое такое преобразования - это и время, и работа, и деньги.

Мы хотим сделать два шага. Забрать пенсии - управление со стороны соцзащиты. А второе, у нас объемное, это почти 5 миллиардов рублей - это пособия и детские больничные. И их назначает предприятие. Работает зачетный механизм. И мы видим проблемы по выплате пособий: переплата, недоплата либо несвоевременная выплата, если это проблемная организация. И страдает конкретный человек, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси

- Значит, орган власти, который это контролирует, не срабатывает? А в фонд переведем, будет работать? - поинтересовался Президент.

- Да, потому что фонд будет назначать, а не предприятие, - ответила Ирина Костевич.

- А почему будет назначать фонд, а не орган власти, которому можно передать этот фонд? Почему нельзя наоборот сделать? - спросил Президент.

Второй вопрос: цифровизация документов. Фонд предлагает информацию о всех, кто платит взносы, собрать в базы и таким образом вести отчетность. Но встает вопрос кибербезопасности. Как защитить эти данные? А с другой стороны, хорошо, когда документы дублируются.

Для назначения пенсии в основной папке документов о стаже и заработке. У нас ведется персонифицированный учет с 2003 года, то необходимо собрать справки о заработке до 2003 года. Но основным документом является трудовая книжка. Если работал человек и не указано где, то нужны справки с основного места работы. Татьяна Гурецкая, начальник отдела управления соцзащиты администрации Партизанского района г. Минска

С 2003 года ФСЗН ведет персонифицированный учет

А их не всегда просто достать. Кто-то не может восстановить документы, потому что бывший работодатель перестал существовать как организация. Есть и истории наоборот, когда люди теряют трудовые книжки умышленно, если причина увольнения нелицеприятная. Так что электронному сбору информации быть. Вопрос, в каких объемах. Что касается денежного управления фонда, то нынешняя система накоплений и выплат пенсий и пособий сформировалась в 90-х годах, и все это время сбоев не давала. Поэтому дискуссия привела вот к такому результату.





Понятно, что изменив структуру и объединив эти два органа - это рискованный шаг. Чтобы не получить эти рискованные ситуации, все-таки приняли решение сохранить все так, как есть. Но мы будем развивать информационную составляющую фонда. Мы очень заинтересованы информировать человека о его стаже, заработной плате. Чтобы он заблаговременно получил информацию о своей будущей пенсии. С 2003 года ведем персонифицированный учет и знаем о каждом, будем информировать об объеме стажа и взносов.

Причины такого информирования простые, чтобы человек мог рассчитывать, сколько он будет получать и уже сейчас или менять работу, или строить иначе карьеру. Или думать о добровольно накопительной пенсии. Этот механизм заработал в Беларуси с 1 октября.

Формирование пенсионных взносов в стране происходит следующим образом: есть минимальные - даже если ты не работал, государство будет поддерживать тебя в пожилом возрасте. Если работал - в фонд отчисляется 29 % от заработной платы. 28 % платит предприятие - 1 % удерживается с работника.

Добровольная - это когда работник хочет отчислять еще от 1 % до 10 %. Заключает договор с госпредприятием "Стравита", она определена соответствующим указом и сумма пенсии ощутимо возрастает. При этом государство тоже "старается" увеличивать эти цифры. Только в 2022 году пенсии повышались дважды - в марте и августе. В общей сумме на 17 %.

Исходя из того, что сегодня ресурсы фонда позволяют и с учетом тех инфляционных процессов, которые наблюдаются в 2022 году, с 1 декабря трудовые пенсии повышаются еще на 5 %. Это коснется более 2 000 000 белорусских пенсионеров. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси

Если сложить все эти показатели вместе: усилия государства, самостоятельную заботу о будущем, и контроль и прозрачностью всех процессов - жизнь после 58-ми может быть очень комфортной. Весь вопрос в стремлении к нему.



