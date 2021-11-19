Третьи сутки следователи продолжают работу с пострадавшими мигрантами

Третьи сутки следователи продолжают работу на месте происшествия. Устанавливаются потерпевшие, с их участием проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, в том числе совместно со специалистами комитета судебных экспертиз в рамках назначенных в отношении пострадавших судебно-медицинских экспертиз проводятся их медицинские осмотры. Сейчас с последней информацией с нами на прямую связь выходит Андрей Сыч (видео).