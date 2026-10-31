Третий самолет с эвакуированными жителями Алешек приземлился в Гомеле

В аэропорту Гомеля приземлился третий самолет. В воздушной гавани подготовлен лагерь, где эвакуированные получат всю необходимую помощь. Особое внимание уделят самым уязвимым - лежачим, пожилым и людям с инвалидностью, которых с самого начала везли на скорых прямо из Алешек.

Как сообщалось ранее, эвакуацию сопровождают украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Лубинец поблагодарил Беларусь за теплый прием и назвал этот опыт примером, который можно применить и в других населенных пунктах. Важно, что маршрут через Беларусь выбрала и сама украинская сторона, и это знак доверия.