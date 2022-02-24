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Третий день досрочного голосования на конституционном референдуме - проголосовало почти 15 % жителей Минской области

Почти 15 % жителей центрального региона проголосовали на референдуме по Конституции досрочно. Впрочем, активность на участках наблюдается и сегодня, 24 февраля, желающие даже собираются в очередь. Чтобы сделать свой выбор, приходят вместе с семьями и друзьями, коллегами и соседями. В списках по Логойскому району, например, около двадцати восьми с половиной тысяч человек. Для их удобства работают около 30 участков.

Досрочное голосование продлится до 26 февраля включительно. Заполнить и опустить бюллетень можно с 10 до 14 часов, а также с 16 до 19. В основной же день голосования на референдуме, 27 февраля, участки будут открыты с 8 утра до 20 часов.

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