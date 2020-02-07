Третий день международной книжной выставки-ярмарки

Сегодня на национальном стенде презентуют серию проектов, посвященных 75-летию Великой Победы. Для детей станут доступны картографические новинки. Поделятся эксперты книжной индустрии и профессиональными советами. На мастер-классах расскажут о том, как самостоятельно выпустить книгу: от регистрации до первой покупки. В афише и интерактивная программа, показ документальных фильмов и выставка винтажных плакатов. В общей сложности экспонентами форума стали 30 стран. На ярмарке представлены 10 тысяч изданий. В "БелЭкспо"в режиме нон-стоп идут открытые уроки, лекции, презентации книг и автограф-сессии.



