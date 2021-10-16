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Третий Евразийский женский форум принял более двух с половиной тысяч участниц
Третий Евразийский женский форум принял более двух с половиной тысяч участниц. Это самые успешные представительницы бизнеса, политики, общественных объединений и благотворительных проектов, международных организаций, научного сообщества. Среди почетных гостей и белорусская парламентская делегация во главе с Натальей Кочановой.
О важных заявлениях форума репортаж Марии Петрашко.
Здравоохранение, атомную энергетику, эпоху цифровизации, развитие некоммерческих организаций, предпринимательства, науки и многое другое в эти дни обсуждают в Санкт-Петербурге полтысячи самых успешных женщин 110 стран в рамках III Евразийского женского форума.
Ваш личный пример - личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, уверен, вдохновляет многих людей в разных странах мира, без всякого преувеличения - вдохновляет миллионы людей.
Мероприятие действительно давно перешагнуло границы Евразии и по факту стало всемирным. Представительницы ООН, БРИКС, бизнес-сообществ и общественных организаций из всех стран мира. Женщины, которые делают максимум для развития своих стран, разумеется, тему политики на форуме обойти стороной не могли.
Н. Кочанова: Белорусские парламентарии продолжат противодействовать санкционному давлению
Против нашей страны развернута масштабная и интенсивная гибридная война, в том числе путем использования социальных сетей интернета. В защиту своего Отечества вступились белорусские патриотки, объединившись на I Белорусском женском форуме в сентябре прошлого года. С криком души мы обратились ко всем, кому не чужды человечность, сострадание, забота о подрастающем поколении: "Женщины Беларуси категорически против вмешательства извне во внутренние дела нашей страны. Мы дорожим достижениями независимой республики, поддерживаем и разделяем проводимый государством политический курс.
Помимо информационных и гибридных атак, немало внимания уделено и санкционному давлению, и грядущим интеграционным событиям - тема тесного и взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России особенно актуальная на фоне экономического давления.
Сенатор Зленко: Союзу России и Беларуси санкции не страшны
Хочу особо отметить выступление руководителя парламента в части активной позиции и стабилизации обстановки в Республике Беларусь. Когда Россия и Беларусь вместе, санкции не кажутся такими страшными, потому что белорусская продукция пользуется хорошим спросом у россиянок - начиная от молочной, заканчивая текстильной.
А вот почему мишенью для санкций стали именно Беларусь и Россия - спросили у сенатора по международным делам Совета Федерации России.
К. Косачев: Санкции - налог на суверенитет.
Санкции стали налогом на суверенитет. Они накладываются на те государства, которые позволяют и внутреннюю, и внешнюю независимую политику. А это точно не та модель поведения, которую от них ожидают западные страны. У тех свои коллективные структуры. В них колоссальный ущерб. Это улица с односторонним движением, и суверенитет передается сильным мира сего - США например. Это право каждой страны… Ни Россия, ни Беларусь к таким странам не относятся. Для нас суверенитет самоценен. Инструмент защиты интересов наших народов. Нравится - не нравится, мы не отступим. Никакие санкции на нашу модель поведения не повлияют.
Санкции - это временно. У Беларуси огромный инвестиционный потенциал
Инвестиционный оптимизм в оценке перспектив развития белорусской экономики присущ не только политикам, но и бизнес-сообществу.
Ольга Грищенко, первый вице-президент корпорации "Синергия":
Санкции мы на примере РФ очень хорошо изучили, хорошо обходятся. Политика не имеет экономического обоснования. И многие знают, во что это обходится. И бизнес всегда найдет как проинвестироваться. Просто тише. У Беларуси огромный потенциал. И географически удачно расположена. Я уверена, что инвестиции продолжатся, просто без шума. Санкции - это временно. А бизнес - плановый. Поверьте, все сидят с бизнес-планами и просто ждут удобный момент, когда реализовать. Но поверьте, думаю, объем инвестиций в страну не уменьшится.
Опыт Беларуси в борьбе с COVID - пример для подражания
Не осталась незамеченной и тема такого глобального вызова для всего мира, как коронавирус. И в кулуарах частенько именно белорусский опыт ставили в пример.
Пресс-подходы буквально каждый час, но больше всего журналистов собралось на пресс-конференцию с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Наши коллеги из стран СНГ буквально забросали вопросами об интеграции, статусе ВНС, Союзе женщин Беларуси и, конечно, референдуме...
Проект Конституции обновленной был представлен главе государства. Есть вопросы, которые нужно доработать. В конце февраля будет референдум. В ближайшее время проект будет вынесен на народное обсуждение. Что касается передачи полномочий, этот вопрос решается эффективно.
Развитие любой страны - это процесс разногласий, конфликтов и даже кризисов. И их преодоление - задача политиков именно этой конкретной страны, без указа кураторов извне, но в активном диалоге с народом. Что очевидно работает на примере Беларуси. На что неоднократно обращали внимание делегаты Евразийского женского форума.
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