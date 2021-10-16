Третий Евразийский женский форум принял более двух с половиной тысяч участниц

Санкции стали налогом на суверенитет. Они накладываются на те государства, которые позволяют и внутреннюю, и внешнюю независимую политику. А это точно не та модель поведения, которую от них ожидают западные страны. У тех свои коллективные структуры. В них колоссальный ущерб. Это улица с односторонним движением, и суверенитет передается сильным мира сего - США например. Это право каждой страны… Ни Россия, ни Беларусь к таким странам не относятся. Для нас суверенитет самоценен. Инструмент защиты интересов наших народов. Нравится - не нравится, мы не отступим. Никакие санкции на нашу модель поведения не повлияют.

Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания России