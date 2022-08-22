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Третий международный фестиваль "Шлях Цмока" прошел в Березинском биосферном заповеднике

Познакомить с сокровищами белорусской мифологии и привлечь внимание к экологическим проблемам - в Березинском биосферном заповеднике прошел Третий международный фестиваль "Шлях Цмока". Каждый раз форум привлекает все больше и больше участников и гостей.

Так, статистика мероприятия уже озвучена - праздник объединил около трех тысяч человек! Среди них и наша съемочная группа. Наталья Бордиловская - о самом интересном!

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