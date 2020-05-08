Третий онлайн-марафон в поддержку медиков. Белорусские артисты вновь споют в студии СПАМАШа

Третий онлайн-марафон "БеларусьБезCOVID" соберет деньги для 10-й городской клинической больницы Минска и объявит о сборе данных доноров плазмы для лечения зараженных. Благотворительный концерт начнется в полдень. Лидер группы "Леприконсы" Илья Митько даст старт эстафете, а позже в студии звукозаписи споют Виктория Алешко, Инна Афанасьева, Юзари и Дядя Ваня. Часть марафона проведут именитые теннисисты - Арина Соболенко и Егор Герасимов, а датский певец Томас Невергрин даст мини-концерт по видеосвязи. Прямые включения будут вестись и из 10-й городской больницы.



Трансляция пройдет без остановок до 8 вечера на YouTube-канале продюсерского центра СПАМАШ.







Напомним, предыдущие онлайн-марафоны прослушало более 260 тысяч зрителей, а для закупки защитных средств медработникам было собрано около 70 тысяч белорусских рублей.