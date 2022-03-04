Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в ближайшее время. Итоги второго, который прошел накануне, очень сдержанные. Есть понимание только в вопросе совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Напомним, переговоры состоялись в Брестской области. Для российской стороны принципиальные вопросы - это нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация. Киев на подобные условия не согласен.