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Третий военный вертолет отремонтировали мастера Оршанского авиаремонтного завода
Порох надо держать сухим, а военную технику исправной! Капитальный ремонт третьего вертолета Вооруженных сил Беларуси закончили мастера Оршанского авиаремонтного завода. Сотрудники предприятия не только полностью восстановили боевую машину, но и поставили на нее новейшее оборудование. Сотрудничество завода с белорусскими военными возобновилось после того, как предприятие вернулось в состав государственных структур. Произошло это в июле 2018 года. В соответствии с распоряжением Президента, акции завода были выкуплены у бывших акционеров. До этого завод принадлежал двум частным компаниям - белорусской и украинской. Из-за невыполнения ряда обязательств, которые по договору были возложены на инвесторов, предприятие оказалось в плачевном состоянии. Съемочная группа Агентства теленовостей дважды была на Оршанском авиаремонтном. Первый раз - в апреле 2018-го, когда заводом еще владели частные инвесторы, второй визит состоялся сегодня. Как было и что стало - сравнил Юрий Шевчук.
Три месяца работы, две недели испытаний и один день, чтобы сдать заказ клиенту. По такому графику прошел капитальный ремонт этого Ми-24. На Оршанский авиаремонтный завод вертолет прибыл в плачевном состоянии. Но благодаря профессионализму Александра Березовского и его коллег старая машина обрела новую жизнь. Прокачали даже так называемые черные ящики.
Этот вертолет стал третьим, который Вооруженные силы Беларуси оттюнинговали на Оршанском авиаремонтном. Сегодня машину осмотрели военные. Работа заказчиков устроила. После приемки Ми-24 выгнали из ремонтного бокса. Уже завтра борт отправится в родную военную часть.
Это еще один вертолет ВС Беларуси, который проходит здесь капитальный ремонт. По словам специалистов, сейчас на машину осталось поставить несколько деталей, покрасить ее - и она готова к сдаче, которая запланирована на конец марта.
Сотрудничество Оршанского авиаремонтного завода с Вооруженными силами
На будущее Оршанский авиаремонтный завод и Вооруженные силы Беларуси запланировали еще более плодотворное сотрудничество. По договоренности, белорусские вертолеты именно здесь будут проходить капитальный ремонт. Такой выгодный тандем образовался благодаря возвращению авиаремонтного завода в государственную структуру. До этого предприятие несколько лет было под патронажем двух частных компаний из Украины и Беларуси.
Авиаремонтный завод: жизнь до и после
По словам директора, портфель заказов у завода сформирован до конца года. В планах - выход на новые рынки.
Еще пару лет назад на предприятии вырисовывалась вот такая печальная картина: разрушенные цеха, пустующие ремонтные боксы, старое оборудование. В то время парадом на авиаремонтном командовали две частные компании - украинская "Мотор Сич" и белорусская "Системы инвестиций и инноваций". Но благодаря своевременному вмешательству государства в дела предприятия серьезных последствий удалось избежать. В соответствии с распоряжением Президента акции завода были полностью выкуплены у бывших акционеров и переданы в собственность госпредприятию "Белспецвнештехника".
Сегодня на территории завода строится новый трехэтажный цех по ремонту авиационного оборудования. Это будет современный производственный участок, который позволит выйти авиаремонтному на "новый уровень полета", а значит - стать еще более конкурентоспособным.
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