Третья ночь беспорядков в Беларуси: тысяча задержанных, в том числе 4 координатора акций

Минувшей ночью в Беларуси снова прошел ряд несанкционированных массовых мероприятий. В 25-ти населенных пунктах было задержано более тысячи человек. В столице и других крупных городах протестующие пытались перекрыть движение общественного транспорта. В столице около 400 человек заблокировали улицу Притыцкого. Спустя 25 минут движение было восстановлено. Против органов правопорядка снова были использованы коктейли Молотова, автомобильные тараны.



А в Бресте сотрудникам милиции пришлось использовать огнестрельное оружие против агрессивной толпы с арматурой. По фактам нападения на сотрудников следственными органами возбуждено 17 уголовных дел. Примечательно, что самые активные участники протеста - не белорусы.



Факты и подробности в следующем материале.





Среди задержанных много ранее судимых

Накануне в Беларуси протестующие вновь устроили беспорядки. Менее массовые, но, к сожалению,

. Некоторые участники несанкционированных акций были настроены по-боевому, и, как отмечают правоохранители, их действия четко координировались. К этому моменту мы еще вернемся подробнее в нашем сюжете. А пока посмотрите вот на этих людей. Среди задержанных, которые бесчинствовали на минских улицах, много ранее судимых. Некоторые страницы из биографии можно легко прочесть по татуировкам на теле. Другие факты изложили сами участники беспорядков.

Арсенал революционера: радиостанции, ножи, фомки и дубинки

В походном наборе тех, кто не раз бывал за решеткой, стандартный арсенал революционера: радиостанции, ножи, фомки и дубинки. Примечательно, что среди задержанных граждане России, Украины и Польши. Такой интернационал всегда в центре события. Наиболее агрессивная группа минувшей ночью сконцентрировалась в столичном микрорайоне Серебрянка, где прошли самые жесткие столкновения с правоохранителями.

В это же время проверяется информация и о возможном подкупе участников акций. Один из подозреваемых, так называемый кассир,задержан в Минске у торгового центра Dana Mall с крупной суммой денег - около 10 тысяч долларов. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Сообщается, что ранее он был судим за незаконный оборот психотропов.

Уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается крайне высоким

Прошедшие ночью беспорядки хоть и утратили массовость, однако уровень агрессии остается крайне высоким по отношению к правоохранителям и не только в Минске, констатируют в МВД. В Могилеве несколько парней устроили потасовку с ОМОНом. На кадрах хорошо видно, что спортивного вида мужчины, владеющие навыками единоборств, целенаправленно спровоцировали драку.

СК подтвердил задержание в Минске российских граждан

И вновь вернемся к иностранным гастролерам. Следственный комитет подтвердил задержание в Минске российских граждан. Это Артем Важенков и Игорь Рогов, координаторы Фонда Навального и активисты организации "Открытая Россия", которая имеет отношение к небезызвестному олигарху Михаилу Ходорковскому. Они якобы приехали в Беларусь наблюдать за выборами, не имея для этого аккредитации. Сейчас Важенков и Рогов проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Отметим, ранее они были неоднократно судимы.

Арсенал злоумышленников обнаруженв разных городах Беларуси

А это кадры из самого центра

. Внимание сотрудников привлекли подозрительным поведением водители автомобилей BMW и Nissan. Позже выяснилось, что в салонах перевозят шарики, заполненные жидкостью неизвестного происхождения,и дымовые шашки кустарного производства. Мужчин доставили в райотдел для разбирательства.

В Барановичах злоумышленники попытались поджечь торговые киоски. Оперативно-разыскные мероприятия в итоге принесли результат. В городе обнаружена Audi А6, в салоне два метательных ножа, пластиковая бутылка с растворителем, балаклава, готовый коктейль Молотова и материалы для приготовления огнеопасного оружия. В отношении хозяина машины возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят.

Как может использоваться такое грозное оружие протеста, как коктейль Молотова, наверное, не стоит рассказывать. Бутылки с зажигательной смесью летели в правоохранителей в столичной Серебрянке и в Бресте. К сожалению, в областном центре не обошлось без пострадавших.

Аналогичная картина и в Молодечно. Кого-то схожий сценарий событий нисколько не цепляет. Однако для человека, хоть что-то понимающего в уличных протестах, ситуация очевидна. А кто же еще, как не украинцы, имеют опыт боевых уличных действий? Правда, кто именно оставил кровавый след на белорусской земле, еще предстоит выяснить следствию.

А это еще юные искатели приключений и протестной романтики. В руки милиции попались двое 17-летних парней с дымовыми шашками, петардами, касками и другой протестной атрибутикой. Где они собирались ее применить - выясняют правоохранители.

Все чаще протестующие используют и один из самых подлых приемов - так называемый автомобильный таран правоохранителей. Как сообщает МВД, за два дня на сотрудников органов внутренних дел совершено 8 умышленных наездов автомобилями. Прецедент был создан в Минске, затем волна таранов прокатилась по стране, в том числе в Жодино и Барановичах.

На ваших экранах задержание группы бравых ребят: 4белоруса и еще 2 украинца. Все шли на революцию, однако разговор по существу, видимо, отрезвил заплутавших путников.

А вот еще один сторонник якобы мирных перемен. Задержан в Брестской области. Говорит, просто гулял по парку. А в рюкзаке заостренная саперная лопатка и флаг с известной символикой.

Кто же стоит за плечами добрых молодцев? Как мы отмечали, акции протеста умело координируются. На этих кадрах 24-летний белорус: неоднократно судимый, отчислен из университета, держал связь с российскими анархистами. Работал координаторам на полную ставку. Получал за это вознаграждение. Шел на ОМОН в первых рядах.

Насколько прозрачны цели визита в нашу страну, можно судить по изъятым в квартире гастролера вещам. К примеру, две канистры с ацетоном и пенопласт (кто не в теме - это компоненты для изготовления коктейля Молотова в домашних условиях). А вот его видеосообщение, адресованное за рубеж. Зачем - пусть лучше объяснит сам задержанный. В отличие от улицы здесь слово имеет очень весомое значение.

Задержаны 4 координатора массовых несанкционированныхакций

По информации от правоохранителей, всего задержаны 4 координатора массовых акций, которые прошли накануне. Основной фигурант - это минчанин, который снял номер на 17 этаже гостиницы "Беларусь", откуда координировал акции и руководил действиями. Ему подчинялись 3 координатора рангом пониже, которые в свою очередь командовали сотнями.

Также сегодня установлено множество фактов, подтверждающих, что