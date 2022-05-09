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Третья серия проекта АТН "Тайные тропы войны": военные операции, которые и сегодня остаются секретными
Эфир информационного канала продолжит очередная серия трилогии "Тайные тропы войны".Диверсанты Сталина, которые прошли тысячи километров по тылам врага. Спецгруппы на оккупированной территории Беларуси разоблачали агентов "Абвера", СД и полевой полиции в партизанских отрядах. Операции, которые и сегодня остаются секретными.
Градов, Комаров, Зимин, Кубанский - кто стоял за этими фамилиями? Смотрите в третьей серии проекта АТН.
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