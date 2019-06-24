Третья серия проекта "Незабытый подвиг". Марат Козлов. Смотрите во вторник на "Беларусь 1"

Агентство теленовостей продолжает документальный проект "Незабытый подвиг". В нем реальные истории детей, которые не смогли стоять в стороне и боролись за родную, белорусскую землю изо всех сил. Зрители "Беларусь 1" и "Беларусь 24" уже увидели две серии - о Зине Портновой и Марате Казее. Авторы побывали на местах событий, прошли партизанскими тропами героев, изучили архивные документы и наградные листы. Провели настоящее журналистское расследование.



Во вторник третья серия проекта, героем которой стал Марат Козлов. В чем подвиг юного белоруса? Что подтолкнуло его к роковым событиям? Что роднит его с тысячами детей войны? Ищите ответы в нашем вечернем эфире.