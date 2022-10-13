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Третья смена детей Донбасса прибыла в Беларусь
Сейчас как никогда важно сохранить мир на нашей земле. Обстановка напряженная, но делается все, чтобы избежать самого страшного сценария. В нем уже несколько лет живут дети Донбасса. Под отстрелами, бомбежками, в страхе за свою жизнь, за близких. Такого они не заслужили. Каким на самом деле должно быть их детство, они понимают уже здесь, в Беларуси. На перрон минского вокзала сегодня прибыли еще 350 человек благодаря проекту Союзного государства. Дети из малообеспеченных семей, семей с потерей кормильца, сироты и пострадавшие от военных действий. Это уже третья смена, которая отдохнет в лагере Минской области.
Дети пробудут здесь до конца октября. Это последняя смена, за все время мирных каникул в Беларуси отдохнули уже 700 человек.
Фото:sputnik.by
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