Третья ветка Минского метро объявлена городской молодежной стройкой

На объекте работать будут студенческие отряды и учащиеся российских вузов, которые приедут на рабочий семестр в нашу столицу. Они будут выполнять разные виды общестроительных работ. Еще свыше 5 000 членов студенческих отрядов работать будут на других объектах и предприятиях страны в составе сельскохозяйственных, педагогических и медицинских отрядов.



В столице сформировано и семь студенческих сервисных отрядов из числа студентов БНТУ, БГУ и лингвистического университета, они будут помогать в организации питания гостей и участников Европейских игр.



