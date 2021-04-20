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Третья волна коронавируса характеризуется большим количеством тяжелых пациентов
Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич. При этом ситуация под контролем, и наша система здравоохранения справляется. По регионам картина по количеству заболевших приблизительно равная. Что касается достижения пика третьей волны, полную картину эпидемиологи увидят не ранее чем через две недели. Пока же кривая заболеваемости постепенно растет.
Кроме этого, Юрий Горбич отметил - минчане наиболее ответственно относятся к рекомендациям медиков и стараются соблюдать масочный режим, а вот жители регионов прислушиваются к настоятельным просьбам врачей в меньшей степени.
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