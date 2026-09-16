Тревел-блогер из Китая: Беларусь - страна улыбающихся людей

Большая команда блогеров из Китая работала в Беларуси на протяжении недели. Откуда большой интерес к белорусскому государству среди китайских блогеров, рассказал блогер Чжапол в "Актуальном интервью".

"Я хотел бы отметить, что Беларусь это малоизвестная для нас страна. Как тревел-блогер я очень много путешествую, знакомлюсь с разными странами и культурами, но не так много было информации о Беларуси. Очень хотелось посмотреть, получить эмоции, вообще иметь представление об этой стране", - поделился блогер.

По его словам, Беларусь стала сюрпризом и даже открытием для блогеров из Китая: "Тот факт, что более трети территории Беларуси покрыта лесами. Эта природная среда, красивая нетронутая природа заставляет тебя почувствовать, как будто ты вообще приехал на отдых. Также хотел бы отдельно отметить белорусскую кухню - очень много интересных и вкусных блюд".

В первые дни блогеры посещали Национальный парк "Припятский". Особенно им запомнилась встреча с дикими животными. "Удивительно, что ты можешь на таком близком расстоянии видеть животных, где-то их кормить, погладить", - отметил Чжапол.

В рамках посещения национального парка блогеры также познакомились с белорусскими верховыми болотами. Можно было пособирать клюкву. По словам Чжапола, в одном из прилесков им встретился местный житель, который нежился в траве на солнышке. И когда у него спросили, что он делает, он сказал, что собирает клюкву. "Было очень необычно увидеть, как в таком достаточно размеренном и счастливом состоянии местные жители чувствуют свое единение с природой", - рассказал блогер.

Посещая Минск, китайские тревел-блогеры стали участниками празднования 959-летия города. "Все люди, кого мы встречали на улице, от детей до старшего возраста, нам улыбались. Все были очень дружелюбные, гостеприимные. У меня сложилось впечатление, что Беларусь - это страна улыбающихся людей", - поделился Чжапол.

Блогер из Китая выделил несколько составляющих, о чем он точно расскажет своим подписчикам: белорусская природа, кухня (отдельно он упомянул вкусный кофе и молоко), атмосфера Минска, сувениры с белорусской символикой и орнаментом, Большой театр.

"У Беларуси много визитных карточек. Любой китайский турист, гость, который приедет в вашу страну, безусловно, в нее влюбится", - заключил Чжапол.