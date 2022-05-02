Трейловый забег "Дискавери Несвиж" объединил более 300 любителей

Больше 300 человек - любителей активного образа жизни в целом и бега в частности - первый день последнего месяца весны решили провести по-спортивному и собрались в Несвиже, где прошел традиционный трейловый забег "Дискавери Несвиж". Дистанцию себе выбирали по способностям - самые подготовленные замахнулись на 20 километров, самые маленькие преодолели чуть меньше двух. Но и те, и другие получили порцию отличного настроения. К забегу присоединилась и съемочная группа телеканала "Беларусь 1".

Когда у тебя такие родители, трудно не последовать их примеру. И особенно радует тот факт, что по-настоящему спортивных семей в Беларуси много. Убедились лично, документально засвидетельствовав и сам старт семейного забега, с которого, собственно, и открывался "Дискавери Несвиж".

Дистанция посильная - всего-то 2 километра. Если устали, папа и на ручках пронесет - вот такая она, семейная поддержка. На финише - обязательная медаль и твердое ощущение того, что эти ребята сюда обязательно еще вернутся.





"Дискавери Несвиж"- это забег трейловый. Вместо привычного асфальта бегуны преодолевают расстояние по пересеченной местности, в нашем случае попутно наслаждаясь местными красотами. А посмотреть в Несвиже действительно есть на что. Трасса проходит через дворцово-парковый комплекс Радзивиллов с его историческими памятниками, через мостики Несвижского замка, рядом с прудом.