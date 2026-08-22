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Три этапа, два эксперимента, одна книга: белорус рассказал, как проходила экспедиция на ледоколе

Автор:
Ледокол "50 лет Победы"
Фото: РИА Новости

Участник от Беларуси VII Международной экспедиции "Ледокол знаний" Тихон Корнеенко в "Актуальном интервью" рассказал, как проходил сложный отбор и какие научные эксперименты проводили на борту.

По словам молодого участника, путь к экспедиции оказался непростым и состоял из трех этапов. "Первый этап - викторина из 30 вопросов, на которую нам давали час. Но чтобы набрать максимальное количество баллов, нужно собрать дополнительные баллы, завершив ее за 30 минут", - вспоминает Тихон Корнеенко.

Вторым этапом стали вебинары. "Это этап, когда ты смотришь лекцию на протяжении одного часа на какую-то из тем, которые затрагивает и экспедиция, и проект в целом. После этого нужно выполнить несколько блоков тематических заданий по этой лекции. Этот этап проверяет, насколько ты в состоянии усваивать информацию здесь и сейчас и применять ее", - пояснил он.

Участник от Беларуси VII Международной экспедиции "Ледокол знаний" Тихон Корнеенко

Третий этап требовал креативности. "Нужно было записать видео на тему того, как мирный атом меняет мир сегодня. То есть нужно было показать какой-то креатив, как ты видишь эту тему, как ты способен доносить информацию до сверстников. В том числе проверялся навык того, что ты, съездив в экспедицию, сможешь после себя оставить какой-то след в инфополе, как ты сможешь рассказать и об экспедиции, и о каких-то смыслах, которые она тебе донесла", - рассказал участник.

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Главной темой программы для отряда участников из-за рубежа, а не из России, была тема международной кооперации.
Тихон Корнеенко

На борту ледокола Тихон Корнеенко вместе с другими участниками принимал участие в двух научных экспериментах. "И оба этих эксперимента были связаны с изучением возможностей в стратосфере, использованием стратосферы для экологического мониторинга. Вторым экспериментом был запуск дрона, который мы совместно со специалистами дорабатывали, находясь на ледоколе", - поделился он.

Кроме того, в экспедиции широко освещалась тема мирного атома, его использование в медицине, в экологии. А одним из самых запоминающихся моментов стала работа с известным писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. "Он рассказывал нам не только о написании книг, но и о том, как правильно погрузиться в сферу фантастической литературы. Кроме лекций, которые он нам проводил, мы написали фантастическую книгу, которая связана и с ледоколом, и с Арктикой. То есть это была книга буквально о нас и от нас. Весь сюжет мы придумывали на каком-то совместном воркшопе, а концовку каждый писал свою, потом мы выбирали лучшую", - рассказал участник экспедиции.

Разделы:

Общество

Теги:

Актуальное интервьюЛедокол знаний
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