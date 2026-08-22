Три этапа, два эксперимента, одна книга: белорус рассказал, как проходила экспедиция на ледоколе

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Участник от Беларуси VII Международной экспедиции "Ледокол знаний" Тихон Корнеенко в "Актуальном интервью" рассказал, как проходил сложный отбор и какие научные эксперименты проводили на борту.

По словам молодого участника, путь к экспедиции оказался непростым и состоял из трех этапов. "Первый этап - викторина из 30 вопросов, на которую нам давали час. Но чтобы набрать максимальное количество баллов, нужно собрать дополнительные баллы, завершив ее за 30 минут", - вспоминает Тихон Корнеенко.

Вторым этапом стали вебинары. "Это этап, когда ты смотришь лекцию на протяжении одного часа на какую-то из тем, которые затрагивает и экспедиция, и проект в целом. После этого нужно выполнить несколько блоков тематических заданий по этой лекции. Этот этап проверяет, насколько ты в состоянии усваивать информацию здесь и сейчас и применять ее", - пояснил он.

Третий этап требовал креативности. "Нужно было записать видео на тему того, как мирный атом меняет мир сегодня. То есть нужно было показать какой-то креатив, как ты видишь эту тему, как ты способен доносить информацию до сверстников. В том числе проверялся навык того, что ты, съездив в экспедицию, сможешь после себя оставить какой-то след в инфополе, как ты сможешь рассказать и об экспедиции, и о каких-то смыслах, которые она тебе донесла", - рассказал участник.

quote Главной темой программы для отряда участников из-за рубежа, а не из России, была тема международной кооперации. Тихон Корнеенко

На борту ледокола Тихон Корнеенко вместе с другими участниками принимал участие в двух научных экспериментах. "И оба этих эксперимента были связаны с изучением возможностей в стратосфере, использованием стратосферы для экологического мониторинга. Вторым экспериментом был запуск дрона, который мы совместно со специалистами дорабатывали, находясь на ледоколе", - поделился он.

Кроме того, в экспедиции широко освещалась тема мирного атома, его использование в медицине, в экологии. А одним из самых запоминающихся моментов стала работа с известным писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. "Он рассказывал нам не только о написании книг, но и о том, как правильно погрузиться в сферу фантастической литературы. Кроме лекций, которые он нам проводил, мы написали фантастическую книгу, которая связана и с ледоколом, и с Арктикой. То есть это была книга буквально о нас и от нас. Весь сюжет мы придумывали на каком-то совместном воркшопе, а концовку каждый писал свою, потом мы выбирали лучшую", - рассказал участник экспедиции.