Три новые школы открылись к 1 сентября в Минской области

1 сентября Беларусь отмечает День знаний. Во всех учреждениях образования проходит единый урок "Знания сегодня - сила и процветание Беларуси завтра!" и торжественные линейки.

В этом учебном году в Минской области двери открыли сразу три новые школы. Одна из них - в Прилуках, и сразу две - в Смолевичах.

В Смолевичском районе 20 учреждений общего среднего образования примут около 6 800 учащихся, из них почти 700 - первоклассники. Детям, которые сядут за парты впервые, традиционно вручат книгу от Президента Беларуси.

С каким настроением встречают День знаний в Смолевичах, смотрите в видео.