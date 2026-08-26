Три возрастные группы и новые продукты: с 1 сентября в белорусских школах меняется система питания

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С 1 сентября в белорусских школах меняется система организации питания. Вместо двух возрастных групп вводится три - по классам: 1-5, 6-8 и 9-11. Это позволит учитывать физиологические потребности детей разного возраста. Также расширен список разрешенных продуктов, увеличен контроль за качеством блюд, а стоимость питания повысится на 5 %. О нововведениях и том, как учитываются вкусовые предпочтения школьников, рассказала директор комбината школьного питания г. Минска Людмила Крупская в "Актуальном интервью".

Ранее дети от 6 до 10 лет и от 11 до 17 лет питались одинаковыми порциями. Это приводило к избытку калорий для младших и недостатку для старших, а также к пищевым отходам. "Ребенок 11 лет съедал такую же порцию, как и 17-летний. Образовывались отходы. Теперь каждый возраст получит свой калораж и распределение питательных веществ", - пояснила Людмила Крупская.

Набор блюд останется общим, но количество еды будет различаться в зависимости от группы. Стоимость питания повысится на 5 %. Ранее дети 5-11 классов питались в формате обеда, теперь они будут получать второй завтрак. Учащиеся второй смены будут есть полдник, который по калорийности соответствует второму завтраку.

Из списка запрещенных продуктов исключены сало, мясные паштеты и хлеб с содержанием соли выше 0,5 %. Это не означает, что эти продукты появятся в меню, но позволяет производителям использовать их в составе полуфабрикатов. "Дети дома едят обычный хлеб, а в школе - с пониженным содержанием соли. Вкусовые свойства немножко другие, и дети думают, что что-то не так. Теперь хлеб будет таким же, как дома", - объяснила специалист.

Ежегодно и в течение каждой четверти проводится анкетирование учащихся, чтобы понять, как выстраивать школьное меню. Однако главный критерий - мониторинг пищевых отходов. "В прошлом году мы ежедневно изучали чистоту тарелок. Это и определяло, стоит ли включать блюдо в меню или нет", - отметила Людмила Крупская.

В меню появятся полуфабрикаты белорусского производства: наггетсы, блинчики. Но опасения родителей, что питание превратится в фастфуд, беспочвенны. "Школьное питание всегда будет соответствовать принципам детской диететики. В продукции - чистый состав, без усилителей вкуса и фосфатов. Мы используем щадящие способы приготовления: пароконвектоматы и жарочные шкафы с минимальным добавлением масла. Продукция не теряет полезных свойств и остается вкусной", - заверила специалист.

Система школьного питания в Беларуси становится более гибкой, научно обоснованной и ориентированной на реальные потребности детей. Вкусовые предпочтения учитываются, качество контролируется, а здоровье школьников остается приоритетом.