Три жемчужины Беларуси: как Мирский, Несвижский и Коссовский замки покоряют туристов и историю

Победить в конкурсе и удивить туристов новой креативной идеей - именно такую задачу ставили себе все номинанты ежегодного республиканского конкурса "Познай Беларусь". Уже 23 года он открывает лучшие туристические места страны и определяет победителей в 14 номинациях, таких как агроусадьбы, санатории, экскурсии и объекты туризма.

Внимание приковано и к замкам, ведь Беларусь - это земля, где история оживает в камне, и туристам со всего мира есть что показать. Мирский, Несвижский и Коссовский замковые комплексы сегодня стали настоящими центрами культурной жизни.

Мир, Несвиж и Коссово - это не просто архитектурные памятники. Это живая история, которая соединяет прошлое и настоящее, вдохновляет и напоминает о культурном наследии нашей страны.

Замки - визитная карточка страны, привлекающая тысячи туристов со всего мира. А для местных жителей это возможность насладиться живописными пейзажами и глубже проникнуться историей своего прошлого.

"К нам в этом году приехал наш друг из Франции, и мы решили ему показать все красоты Беларуси, начиная с Мирского и Несвижского замков", - рассказала посетительница Несвижского замка.

"Каждый раз открываются новые и новые места. Надо популяризировать туризм в Беларуси, потому что у нас действительно очень много памятных мест", - подчеркнул посетитель Несвижского замка.

Несвижский замок - жемчужина Беларуси и родовое гнездо Радзивиллов - снова открыт после долгой реставрации. Он удивляет гостей смешением архитектурных стилей и огромным живописным парком. За год сюда приехало уже более полумиллиона туристов, чтобы прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу величия.

Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":

"Для туристов в первую очередь интересна та аутентика, которая сохранилась. Это просто какое-то чудо, что Несвижский замок никогда до основания не был разрушен. И, конечно, своды XVI века впечатляют, но не меньше наших гостей впечатляет и то, что находится в нашем замке в экспозиционном плане".

В часовне замка есть также старинная фисгармония, на которой нужно учиться играть не один год.

В 2023 году Несвижский замок взял первое место в конкурсе "Познай Беларусь". Старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Чистяков рассказал, почему участие в этом конкурсе действительно важно для замков: "Дело в том, что любой продукт, который рождается в музее, рождается не только для внутреннего потребления. В нем сосредоточено очень много определенного смысла: либо это популяризация историко-культурного наследия, общеобразовательная функция, в конце концов, знать историю - это важно для любого человека. И, конечно же, это продукт, ориентированный на определенную категорию людей, которые приезжают сюда".

Каждый замок имеет свою легенду и Несвижский не исключение: говорят, что среди нас ходит призрак Барбары Радзивилл - жены короля Польши.

"Эта легенда связана с единственной королевой в роду Радзивиллов Барбарой Радзивилл, которая в середине XVI века вышла замуж за Сигизмунда II Августа, польского короля. Его мать, Бона Сфорца, итальянка, приказала придворному лекарю бедную Барбару отравить. Умерла она ровно через пять месяцев и один день после коронации. Когда Сигизмунд вернулся в Краков, он попросил чернокнижников и алхимиков провести спиритический сеанс, который удался, он тут же бросился к жене с криками "Бася моя!" и тем самым нарушил протекание спиритического сеанса. После этого и поговаривают, что душа бедной Барбары не может пробиться в Царствие Небесное, она витает где-то здесь, над землей, и выходит иногда в тоннель, который сегодня можно видеть в старинных зеркалах", - рассказала Алла Никитенко.

Еще одна жемчужина Несвижа - старинный костел Божьего Тела, построенный по заказу Радзивиллов в XVI веке. Его уникальная роспись, созданная вручную талантливыми мастерами, и сегодня поражает воображение каждого посетителя.

Мирский, Несвижский и Коссовский замки объединяет стремление сохранить историю, которую они демонстрируют на конкурсе "Познай Беларусь".

Юлия Кирпиченок, начальник отдела Национального агентства по туризму:

"В Год благоустройства и 80-летие победы в Великой Отечественной войне у нас были добавлены такие критерии, как продвижение или благоустройство прилегающей территории, либо мероприятия, посвященные 80-летию Победы".

Коссовский дворец - самый молодой музей страны, который открылся только в 2022 году после долгой реставрации. Его фасады и залы восстановили по историческим чертежам, чтобы показать, как жили здесь несколько веков назад. Сегодня можно не только увидеть быт дворянства, но и прикоснуться к истории. Есть места, где сохранилась оригинальная каменная кладка.

"Существует легенда, что в раствор добавляли желток и кровь животных для лучшего скрепления, а каждый кирпичик привозился, обернутым в отдельную бумагу", - рассказала экскурсовод Коссовского дворцово-паркового комплекса Анастасия Смок.

Коссовский дворец окутан множеством легенд, пожалуй, больше, чем любой другой замок. Одна из самых известных - о каменном льве, который по преданию веками охраняет покой этих стен.

"Существует легенда, что на страже сокровищ Пусловских находился самый настоящий лев. В летнее время его клетка располагалась в парке или оранжерее, а в зимнее его загоняли в подвальные помещения дворца", - добавила Анастасия Смок.

Дворец всего за год посетили свыше 120 тыс. туристов, и этот поток продолжает расти. Участвуя в конкурсе "Познай Беларусь", он уверенно заявляет о себе и готов составить достойную конкуренцию признанным музеям-старожилам.

Замковый комплекс "Мир" не нуждается в представлении. В него съезжаются люди со всего мира. За прошедший год его посетили более 450 тыс. туристов.

Частые гости из стран СНГ, Китая, Европы и даже Японии. Их притягивает не только статус объекта ЮНЕСКО, но и яркая культурная программа - от исторических фестивалей до театральных постановок. Именно эти живые события создают здесь по-настоящему завораживающую атмосферу.

Анна Езерская, экскурсовод замкового комплекса "Мир":

"В первую очередь они как бы олицетворяют историю всей Беларуси, всего белорусского народа. И они по своей архитектуре отличны. В Мирском замке, например, сочетаются все этапы его строительства - это и эпоха Ренессанса, и барокко. Посетить Несвижский и Мирский замки - это, конечно же, для многих что-то невероятное. Несвиж - это жилой дом, где проживали Радзивиллы, а Мирский замок - это такая своеобразная очень богатая дача".

На протяжении девяти лет в замке проходят шотландские бои

"Это история, так она лучше воспринимается. Мы единственный клуб, конечно, в Беларуси пока, который так работает. Замок интересный - здесь есть витрины, различные экспонаты, но живой музей - это немного другое", - отметил организатор рыцарских боев Александр Шоть.

Что связывают Мирский и Несвижский замки? Легенда о подземной дороге

"Согласно преданиям, во времена Радзивиллов действительно Мирский и Несвижский замки соединял подземный тоннель, по которому могли проехать две кареты, запряженные четверками лошадей. И именно этот тоннель еще ввел в сокровищницу Радзивиллов, в которой находились не только бесценная коллекция оружия, книг и драгоценных камней, но и 12 апостолов в человеческий рост, выполненные из золота, серебра и украшенные драгоценными камнями. Но в годы войны с Наполеоном сокровищница была утеряна, а вход в тоннель был взорван. Поэтому на сегодняшний день именно вход в тоннель пытаются найти, но пока что безрезультатно", - рассказала Анна Езерская.