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Три автомобиля столкнулись на МКАД
Три автомобиля столкнулись на МКАД. Сегодня утром водитель такси двигался по внутреннему кольцу со стороны Игуменского тракта, не сохранил безопасную дистанцию и столкнулся с Lada, что остановилась впереди. По инерции последнее авто попало в еще одну машину - Fiat. В результате ДТП травмы получили пассажир такси и водитель Fiat. Их доставили в медучреждение для обследования. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, чтобы избежать столкновения авто при внезапном торможении или остановке, необходимо соблюдать безопасную дистанцию.
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