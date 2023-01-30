Три автомобиля столкнулись на МКАД. Сегодня утром водитель такси двигался по внутреннему кольцу со стороны Игуменского тракта, не сохранил безопасную дистанцию и столкнулся с Lada, что остановилась впереди. По инерции последнее авто попало в еще одну машину - Fiat. В результате ДТП травмы получили пассажир такси и водитель Fiat. Их доставили в медучреждение для обследования. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, чтобы избежать столкновения авто при внезапном торможении или остановке, необходимо соблюдать безопасную дистанцию.