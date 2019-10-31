Три белоруса погибли в Смоленской области при столкновении микроавтобуса с фурой

ЧП в Смоленской области, там в результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли три белоруса, еще один получил травмы. ДТП случилось в 7 утра на трассе М1 в районе деревни Бодуны, это в нескольких километрах от Беларуси.



Предварительная причина аварии - несоблюдения дистанции водителем "фольксвагена". В посольстве Беларуси подтвердили гибель наших соотечественников. Там предпринимают меры для информирования родственников погибших и пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.



