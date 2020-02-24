Три человека погибли и 18 получили травмы в ДТП на дорогах Беларуси в выходные

Согласно данным ГАИ, при этом попались почти четыре сотни бесправников, а полторы сотни водителей задержаны за управление в пьяном виде.

Один из таких эпизодов произошел в Могилевском районе. Там остановили "форд", которым управлял явно не трезвый минчанин. Мужчина предложил "решить вопрос на месте" за 100 долларов. Нарушителя предупредили об уголовной ответственности, но водитель был настойчив и попытался оставить деньги в служебном авто. Тогда экипаж ГАИ вызвал следственно-оперативную группу. За попытку дачи взятки возбуждено уголовное дело.



