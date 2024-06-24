Три человека погибли при пожаре жилого дома в Узденском районе
Три человека погибли при пожаре жилого дома в Узденском районеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/879210c9-8836-43a0-935a-bc31ab263d8d/conversions/9959e4dc-a851-4fe9-906b-2b411084b1e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/879210c9-8836-43a0-935a-bc31ab263d8d/conversions/9959e4dc-a851-4fe9-906b-2b411084b1e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/879210c9-8836-43a0-935a-bc31ab263d8d/conversions/9959e4dc-a851-4fe9-906b-2b411084b1e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/879210c9-8836-43a0-935a-bc31ab263d8d/conversions/9959e4dc-a851-4fe9-906b-2b411084b1e9-xl-___webp_1920.webp 1920w
Три человека погибли при пожаре жилого дома в Узденском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в д. Кухтичи поступило спасателям 23 июня в 23:22. Погибшими в огне обнаружены хозяин жилого дома, а также находившиеся у него в гостях мужчина и женщина. Причины произошедшего устанавливаются.
Всего в стране за прошедшие сутки произошло три пожара с гибелью людей, которые унесли жизни пяти человек. Помимо Минской области трагические события зафиксированы в Витебском и Гродненском регионах - д. Турлы Поставского района и д. Новое Село Волковысского района.
Фото: Минск-новости