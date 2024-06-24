Три человека погибли при пожаре жилого дома в Узденском районе

Три человека погибли при пожаре жилого дома в Узденском районе

Три человека погибли при пожаре жилого дома в Узденском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в д. Кухтичи поступило спасателям 23 июня в 23:22. Погибшими в огне обнаружены хозяин жилого дома, а также находившиеся у него в гостях мужчина и женщина. Причины произошедшего устанавливаются.

Всего в стране за прошедшие сутки произошло три пожара с гибелью людей, которые унесли жизни пяти человек. Помимо Минской области трагические события зафиксированы в Витебском и Гродненском регионах - д. Турлы Поставского района и д. Новое Село Волковысского района.

Фото: Минск-новости